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«Дело» предлагает выкупить все акции «ТрансКонтейнера»
16.01.2020

«Дело» предлагает выкупить все акции «ТрансКонтейнера»


    • ООО «Дело-Центр», входящее в группу компаний «Дело», раскрыло содержание обязательного предложения о приобретении всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТрансКонтейнер», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55194-E. По информации компании, количество приобретаемых акций составило 6 947 387 штук. Цена приобретения одной акции составляет 8 679 рублей 52 копейки. Срок принятия предложения 70 дней с момента получения ПАО «ТрансКонтейнер» обязательного предложения.

    Напомним, что 27 ноября прошлого года состоялся открытый аукцион по продаже холдингом РЖД в лице дочернего общества АО «ОТЛК» акций ПАО «ТрансКонтейнер». На продажу в соответствии с решением совета директоров был выставлен контрольный пакет акций компании (50% плюс 2 акции). Победителем аукциона стала группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева, предложившая за пакет 60,3 млрд рублей


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