В Панамском канале берегут воду

Администрация Панамского канала в связи с исторически низким уровнем воды в озере Гатун, питающем канал, с 15 февраля принимает ряд мер, направленных на поддержание эксплуатационного уровня воды.

По данным Администрации канала, в 2019 году количество осадков было на 20% ниже исторически среднего показателя, и прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 70 лет. Кроме того, в связи с повышением температуры воздуха на 0,5-1 градус на 10% увеличилось испарение воды. По прогнозам, уровень воды в канале упадет, что повлияет на прохождение судов Neopanamax и Panamax через новые шлюзы. «Новые меры обеспечат необходимый уровень воды и, следовательно, график транзита и бесперебойное движение судов», – говорится в официальном заявлении Администрации Панамского канала.

Сбор за пресную воду

Новый сбор за пресную воду будет применяться ко всем судам длиной свыше 38 м, следующим транзитом через Панамский канал. Кроме того, в зависимости от уровня воды в озере Гатун судовой сбор будет варьироваться от 1% до 10% (чем выше уровень воды, тем ниже сбор).

Корректировка системы слотирования

Панамский канал скорректирует количество слотов до 27 в день (6 слотов для судов шириной до 27 м, 13 слотов для судов шириной до 33 м и 8 для судов класса Neopanamax). Судно будет обязано полностью оплатить слот не позднее чем за 48 часов.

Надбавка за заход (сбор за обслуживание)

Сбор за обслуживание будет взиматься со всех транзитных судов. Для судов длиной 27 м и более сбор составит 5 тыс. долларов, для судов длиной свыше 38 м и шириной менее 38 м – 1,5 тыс. долларов.

Сбор будет взиматься, как только судно начнет транзит. При отмене транзита сбор не возвращается. Суда, проходящие транзитом через Панамский канал до 15 февраля, этот сбор на оплачивают.

Эти меры позволят Панамскому каналу более точно прогнозировать количество и тип судов, проходящих транзитом, и, соответственно, более эффективно распределять водные ресурсы. «Клиентам в режиме реального времени будут предоставлены данные о текущем и прогнозируемом уровне воды в озере Гатун, о допустимой максимальной осадке, а также количестве и типах судов и слотировании, – говорится в сообщении Администрации канала. – Ежедневно официально будут публиковаться данные об уровне воды в озере, а также прогноз на следующие два месяца».

Такие решения были приняты на фоне анализа эффективности уже внедренных инновационных методов экономии воды, используемой для эксплуатации канала, в частности, технологии перекрестного заполнения водой шлюзов, использование водосберегающих бассейнов на новых шлюзах а также приостановки работы Гатунской гидроэлектростанции .