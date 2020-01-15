Новый CEO и генсек в BIMCO

Новым генеральным секретарем и CEO BIMCO назначен Дэвид Лоусли. Он приступит к своим обязанностям с июня этого года. На этом посту он сменит Ангуса Фру, который занимал эти должности в течение последних семи лет. А.Фру уйдет в отставку.

До назначения Д.Лусли в течение 8 лет руководил Институтом морской техники, науки и технологии (IMarEST). До прихода в IMarEST он работал на руководящей должности в гидрографическом управлении Великобритании и отвечал за переход от аналоговых к цифровым навигационным продуктам. Кроме того, он возглавлял рабочую группу по цифровой геопространственной информации (DGWIG). Также Д. Лоусли в течение 10 лет служил в Королевском флоте Великобритании. Является членом Британского совета по чистой морской среде.