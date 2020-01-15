«Атомфлот» подвел итоги года

ФГУП «Атомфлот» подвело итоги работы за 2019 год. За прошлый год атомными ледоколами проведено 510 судов общей валовой вместимостью 30,28 млн тонн (для сравнения, в 2018 году была обеспечена проводка 331 судна общей валовой вместимостью 12,7 млн тонн), сообщает пресс-служба «Росатома».

«Значительное увеличение суммарного валового тоннажа судов, проведенных атомными ледоколами в 2019 году, связано с выходом на полную проектную мощность завода по сжижению природного газа в порту Сабетта», – отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

В 2019 году атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил два рейса по доставке груза для проекта «Арктик СПГ 2». Судно доставило на Гыданский полуостров продукцию российских предприятий. Атомные ледоколы «Росатомфлота» обеспечили ледокольную проводку судов с грузом на месторождение «Утреннее».

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» успешно завершил работы по доставке контейнеров с замороженной рыбопродукцией и другим грузом. Переход из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург занял 18 суток и прошел в штатном режиме.

Для «Росатомфлота» 2019 год ознаменован завершением масштабного инвестиционного проекта по строительству портового флота. Так, в октябре 2019 года в Выборге состоялось подписание акта передачи портового ледокола «Обь» между ФГУП «Атомфлот» и ПАО «Выборгский судостроительный завод». В рамках проекта, помимо первого неатомного ледокола Росатомфлота, построены четыре буксира для работы в порту Сабетта.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220. В мае прошлого года состоялся спуск на воду второго серийного атомохода «Урал», а уже в августе в Мурманске был подписан договор между ФГУП «Атомфлот» и АО «Балтийский завод» на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов.