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«Роснефть» начала бункеровку экологичным топливом в речных портах
14.01.2020

«Роснефть» начала бункеровку экологичным топливом в речных портах


    • Компания «РН-Бункер», оператор бункеровочного бизнеса НК «Роснефть», начала бункеровку судов экологичным топливом ТМС вид А (топливо маловязкое судовое) производства Новокуйбышевского НПЗ. Содержание серы в топливе составляет до 0,1%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL).

    Первые бункеровки судов высокоэкологичным топливом «РН-Бункер» произвел в портах Ейск, Ростов-на-Дону и Азов, сообщает пресс-служба «Роснефти».

    Выгодное географическое расположение Новокуйбышевского НПЗ в Самарском логистическом хабе позволяет доставлять топливо как речным транспортом по Волге в северном и в южном направлениях, так и по железной дороге в другие регионы европейской части Российской Федерации.


    • Комментарии: 2
    Александр Головизнин
    14.01.2020, 22:00

    А что за речной порт на фото?

      Александр Головизнин
      15.01.2020, 09:19

      SeaNews Очень профессионально 🙂

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