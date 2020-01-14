«Роснефть» начала бункеровку экологичным топливом в речных портах

Компания «РН-Бункер», оператор бункеровочного бизнеса НК «Роснефть», начала бункеровку судов экологичным топливом ТМС вид А (топливо маловязкое судовое) производства Новокуйбышевского НПЗ. Содержание серы в топливе составляет до 0,1%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL).

Первые бункеровки судов высокоэкологичным топливом «РН-Бункер» произвел в портах Ейск, Ростов-на-Дону и Азов, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Выгодное географическое расположение Новокуйбышевского НПЗ в Самарском логистическом хабе позволяет доставлять топливо как речным транспортом по Волге в северном и в южном направлениях, так и по железной дороге в другие регионы европейской части Российской Федерации.