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Все порты Финляндии
13.01.2020

Все порты Финляндии


    • Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-ноябрь 2019 года 1,491 млн TEU. Это на 0,9% больше аналогичного показателя 2018 года.

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 11 месяцев 2019 года обработала 619,1 тыс. TEU, на 3,1% больше, чем годом ранее. Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки увеличил контейнерооборот на 2,7%, до 482,2 тыс. TEU. Раума за отчетный период перевалила порядка 240,9 тыс. TEU, на 1,8% меньше, чем за 11 месяцев 2018 года.

    Через причалы Ханко за январь-ноябрь 2019 года прошло более 58,4 тыс. TEU — на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу снизился на 23,7% до 33,1 тыс. TEU.  

    Кеми с января по ноябрь 2019 года обработал 17,8 тыс. TEU, на 25,7% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.

    Торнио, Коккола и Пори в отчетном периоде уменьшили объемы перевалки контейнеров — на 2,8% (до 13,7 тыс. TEU), на 16,8% (до 13,6 тыс. TEU) и на 92,1% (до 836 TEU) соответственно.

    Контейнерооборот Рахья по итогам отчетного периода 2019 года составил 4,3 тыс. TEU (рост в 2,5 раза), Турку – 3,1 тыс. TEU (+5,2%), Уусикапунки — 1,5 тыс. TEU (-13,8%), Раахе — 480 TEU (+22,1%), Экерё — 26 TEU (рост в 26 раз) и Эурайоки — 8 TEU (-73,3%).

    Кроме этого в отчетом периоде текущего года контейнеры переваливали Пиетарсаари (до 1,5 тыс. TEU) и Марианхамина (до 1 TEU), в аналогичном периоде 2018 года эти порты обработку контейнеров не осуществляли.


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