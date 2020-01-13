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плавучий город
13.01.2020

Плавучие города: будущее или утопия


    • Для решения проблем с перенаселенностью на суше архитекторы и инженеры разрабатывают концепцию плавучих городов.

    Eco Atlantis в Китае

    Китайская строительная компания China Transport Investment Company заказала лондонской студии AT Design Office проект плавучих городов для экологичного расширения территории городов, находящихся на суше.

    Город, названный Eco Atlantis, будет состоять из большого числа сборных модулей, соединенных между собой подводными тоннелями. В городе будет сеть электростанций, которые используют энергию солнца, воды и ветра, фермерские и рыбные хозяйства, а также комплексы по переработке и утилизации отходов. Eco Atlantic будет легко расширить, просто присоединив к нему дополнительные модули.

    Eco Atlantis в Китае

    Noah’s Ark из Сербии

    Сербские дизайнеры Александр Йоксимович и Елена Николич предложили строить плавучие города в местах, где высока вероятность природных или техногенных катастроф. Их проект Noah’s Ark («Ноев ковчег») представляет собой башню в виде перевернутого конуса, у которого над водой находится только широкое основание.

    На разных уровнях размещаются террасы. Верхние, находящиеся выше уровня океана, используются для садов и огородов. Там же находятся резервуары для сбора дождевой воды и солнечные батареи. Нижние террасы, расположенных под водой, используются для жилых помещений. Подводные башни попутно служат балластом и придают объекту необходимую устойчивость.

    При необходимости несколько таких городов легко соединяются в единую систему.

    Плавучий город Noah's Ark

    X SEA TY от французских архитекторов

    Французские архитекторы из бюро X-TU создали необычный проект X SEA TY с небоскребами на плавучей платформе. Особенностью проекта является использование инновационной технологии, работающей на основе биохимии водорослей.

    Здания в поселении будут построены из пористого бетона и похожи на пчелиные ульи. Конструкция домов предполагает наложение вертикальных садов, усаженных фотосинтезирующими водорослями для получения биотопливной энергии. В описании проект X SEA TY называется «Городом фотосинтеза».

    плавучий город X SEA TY от французских дизайнеров

    Harvest City для Гаити

    После землетрясений 2010–2013 годов на Гаити британский архитектор Кевин Шопфер предложил построить у побережья Гаити сеть искусственных островов, образованных из плавающих модулей.

    В центре каждого острова разместятся офисы компаний, социальные и образовательные учреждения, а также ряд производственных площадок.

    Внешняя часть острова предназначена для выращивания сельскохозяйственных культур. Каждый из Harvest City будет прикреплен к морскому дну с помощью кабеля.

    плавучий город Harvest City

    LilyPad и Aequorea от Vincent Callebaut Architects

    Экополисы LilyPad предназначены заменить собой города, которые исчезнут под водой в результате глобального потепления. Такой плавающий город рассчитан на 50 тысяч жителей.

    В центре города будет глубокая лагуна-резервуар, в которой будут храниться запасы пресной воды. По периметру – закрытые бухты и причалы для рыбацких и для прогулочных судов. Овощи и фрукты будут выращиваться в висячих садах.

    Сегменты экополиса могут размещаться у побережья, объединяться в группы или дрейфовать в океане.

    плавучий город lilypad

    Для создания города Aequorea предлагается использовать специальный композитный материал, созданный из переработанных пластиковых отходов и 3D-принтер. Один комплекс Aequorea сможет вместить около 20 тыс. человек. В городе будут фермы для выращивания растений, сады и огороды.

    плавучий город Aequorea


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