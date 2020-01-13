«Новатэк» и «МТП Лавна» идут в резиденты ТОР «Столица Арктики»

Определен пул первых потенциальных резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». В числе первых резидентов – ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, ООО «МТП Лавна» с проектом создания угольного терминала на западном берегу Кольского залива, а также ООО «Порт Лиинахамари» (дочернее общество ПАО «ГМК Норильский Никель») с проектом создания туристического кластера в Печенгском районе, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Заявка на создание первой на территории Арктической зоны РФ территории опережающего социально-экономического развития в Мурманской области «Столица Арктики» будет направлена на рассмотрение в федеральные органы власти уже в конце января. Резиденты ТОР смогут пользоваться существенными налоговыми льготами, такими как снижение страховых взносов, обнуление налога на прибыль, на имущество и земельного налога на первые 5 лет, сокращение времени проведения внеплановых проверок до 5 дней, возможность федерального финансирования объектов инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС при ввозе и вывозе товаров при помещении под процедуру свободной таможенной зоны. Кроме того, дополнительную экономическую активность обеспечит и получение портом Мурманск статуса свободного порта. Этот режим существенно упростит процедуры оформления, будет способствовать развитию международной торговли и транзитных перевозок, послужит стимулом для развития круизного туризма.

«Мы готовим необходимые документы и рассчитываем на поддержку правительства России. Потому что любые социальные проекты должны основываться на экономических возможностях. Чем больше у нас инвестиций, налогов, производств, логистических проектов, тем больше возможностей для самореализации, для развития социальных проектов – в образовании, медицине, благоустройстве региона», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: пресс-служба правительства Мурманской области