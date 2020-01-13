Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Новатэк» и «МТП Лавна» идут в резиденты ТОР «Столица Арктики»
13.01.2020

«Новатэк» и «МТП Лавна» идут в резиденты ТОР «Столица Арктики»


    • Определен пул первых потенциальных резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». В числе первых резидентов – ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, ООО «МТП Лавна» с проектом создания угольного терминала на западном берегу Кольского залива, а также ООО «Порт Лиинахамари» (дочернее общество ПАО «ГМК Норильский Никель») с проектом создания туристического кластера в Печенгском районе, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

    Заявка на создание первой на территории Арктической зоны РФ территории опережающего социально-экономического развития в Мурманской области «Столица Арктики» будет направлена на рассмотрение в федеральные органы власти уже в конце января. Резиденты ТОР смогут пользоваться существенными налоговыми льготами, такими как снижение страховых взносов, обнуление налога на прибыль, на имущество и земельного налога на первые 5 лет, сокращение времени проведения внеплановых проверок до 5 дней, возможность федерального финансирования объектов инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС при ввозе и вывозе товаров при помещении под процедуру свободной таможенной зоны. Кроме того, дополнительную экономическую активность обеспечит и получение портом Мурманск статуса свободного порта. Этот режим существенно упростит процедуры оформления, будет способствовать развитию международной торговли и транзитных перевозок, послужит стимулом для развития круизного туризма.

    «Мы готовим необходимые документы и рассчитываем на поддержку правительства России. Потому что любые социальные проекты должны основываться на экономических возможностях. Чем больше у нас инвестиций, налогов, производств, логистических проектов, тем больше возможностей для самореализации, для развития социальных проектов – в образовании, медицине, благоустройстве региона», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

     

    Фото: пресс-служба правительства Мурманской области


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено




    • Госрегулирование Показать всё
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.01.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    13.01.2020 Все порты Финляндии
    13.01.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2020
    10.01.2020 Безработные контейнеровозы
    10.01.2020 Ушли на слом
    30.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ