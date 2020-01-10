Жд экспорт через порты

По итогам 2019 года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 3,6% и составила 308,8 млн тонн.

По данным РЖД, на уголь приходится более половина объема (50,2%) от всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 8,6% (до 155 млн тонн), в том числе в адрес портов Юга он превысил 38,7% (до 15 млн тонн). Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада выросла на 4,7% (до 54,2 млн тонн), Дальнего Востока – на 7,1% (до 86 млн тонн).

26,8% в структуре экспортного грузопотока приходится на нефть , 7,1% – на черные металлы, 6,8% – на удобрения.

За отчетный год погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 131,1 млн тонн (+3,4% к 2018 году), в порты Юга – 76 млн тонн (+1%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 101,7 млн тонн, что на 5,8% больше показателя 12 месяцев 2018 года.

В декабре прошлого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 27,4 млн тонн. Это на 1,5% больше показателя предыдущего месяца.