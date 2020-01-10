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Про рефы и контейнеры
10.01.2020

Затишье перед бурей


    • Dynamar выпустил очередной, уже десятый ежегодный отчет «REEFER Analysis – Market Structure, Conventional, Containers», посвященный морским перевозкам рефгрузов. Некоторыми своими выводами и прогнозами коллеги поделились с SeaNews.

    2019 год аналитики Dynamar охарактеризовали как затишье перед бурей в сегменте конвенциональных рефперевозок. Торговые войны, продолжающаяся контейнеризация грузовой базы и снижение ставок – все эти проблемы существовали и раньше. Теперь к ним добавилась еще одна – ужесточение ограничений по содержанию серы в бункерном топливе, и, как следствие, повышение себестоимости перевозок. Справится ли с этим конвенциональный сегмент рынка?

    Объем перевозок скоропорта растет, но не все так гладко. По итогам 2018 года международные перевозки скорпортящихся грузов достигли рекордного показателя 163 млн тонн, из них 119 приходилось на долю морских перевозок. Однако в условиях напряженности на рынке ни грузовладельцы, ни перевозчики – это касается как операторов конвенционального флота, так и контейнерных линий – не чувствуют себя уверенно.

    Крупнейшие игроки, такие как Chiquita и Del Monte, продолжают переводить свои грузы в контейнеры, а конвенциональные рефперевозчики, в том числе нынешние лидеры Baltic Reefers и Seatrade, вынуждены концентрироваться на все сужающемся наборе трейдов и, по мнению авторов исследования, могут пострадать от грядущей в связи с ограничениями по сере волатильности на рынке. Высокий средний возраст конвенциональных рефсудов в сочетании с их низкой энергоэффективностью создают условия для роста объемов списания, учитывая ожидающиеся низкие ставки и высокие расходы, считают в Dynamar.

    Контейнерные перевозчики находятся в более выгодном положении. И хотя рост расходов и затраты на установку скрубберов вывели на первый план вопрос возмещения затрат, однако более высокая энергоэффективность и контейнеризация конвенциональных грузов позволяют контейнерным операторам смотреть в будущее с определенным оптимизмом. Так что доля конвенционального флота в перевозках рефгрузов должна еще более сократиться, а контейнерных перевозок – вырасти.

    Будет ли всплеск списания конвенционального реффлота в результате ужесточения ограничений по содержанию серы в бункере? Сохранят ли сравнительно небольшие конвенциональные операторы свой бизнес в сегменте перевозок мяса и рыбы? Смогут ли специализированные рефсервисы по-прежнему конкурировать с крупными контейнерными линиями? Такими вопросами задаются – и пытаются найти на них ответы –в своем исследовании авторы.

    По состоянию на 1 июля 2019 года, по данным Dynamar, на перевозках рефгрузов было задействовано 566 конвенциональных судов вместимостью свыше 100 тыс. куб. футов, суммарная вместимость конвенционального реффлота составляла 180,5 млн куб. футов. Крупнейшим игроком конвенционального рынка рефперевозок был Baltic Reefers. Всего на долю тор-10 крупнейших игроков рынка приходилось 48,1% суммарной вместимости всего мирового конвенционального реффлота.

     


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