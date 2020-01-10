Суэцкий канал поднимет транзитный сбор

В 2020 году администрация Суэцкого канала решила поднять ставки сборов с проходящих сухогрузов и СПГ-танкеров на 5%, для остальных категорий судов тарифы останутся без изменений. Доходы от сборов за прохождение Суэцкого канала формируют существенную часть бюджета Египта.

По данным администрации канала, проводимая маркетинговая политика позволила привлечь новые судоходные линии – в общей сложности 3463 судна, выручка от которых в 2019 году составила $731 млн, что составляет около 12,6% от общей выручки администрации Суэцкого канала в 2019 году.

В целом по итогам 2019 года по каналу прошло порядка 18,9 тыс. судов против 18,2 тыс. единиц в 2018 году. Нетто-тоннаж достиг 1,2 млрд тонн – рост на 5,9%. По итогам 2019 года выручка администрации Суэцкого канала выросла на 1,3% и составила $5,8 млрд.