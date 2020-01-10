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Оштрафованы за сговор
10.01.2020

Оштрафованы за сговор


    • Шесть южнокорейских логистических компаний оштрафованы за сговор при проведении торгов на перевозку негабаритного и тяжеловесного груза в интересах Hyundai Heavy Industries. Общая сумма штрафов составила порядка 5,8 млн долларов.

    Как сообщает Pulse со ссылкой на южнокорейскую Комиссию по справедливой торговле, было установлено, с 2005 года, когда Hyundai Heavy Industries перешла на открытые торги на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов, компании вступали в сговор при проведении в общей сложности 34 тендеров. Чтобы не допустить снижения стоимости фрахта, они заранее распределяли объем услуг и определяли победителей торгов, тем самым фиксируя цены торгов.

    В итоге Dongbang была оштрафована на 2,3 млн долларов, Sebang – на 1,6 млн долларов, Global и KCTC – по 580 тыс. долларов. Наименьшие штрафы назначены Korea Logistics и CJ Logistics – 426 тыс. и 291 тыс. долларов соответственно.


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