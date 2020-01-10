Опыт ведущих компаний только на ММЛФ-2020

Московский Международный Логистический Форум проводится уже 23-й год с конкретной целью – обращать внимание профессионального сообщества на лучшие практики в логистике и делать их общедоступными и повсеместными.

Что для этого делается?

1) Организуются выступления топ-менеджеров крупнейших торговых и промышленных компаний. На Форуме Вас ждет более 40 докладов, вобравших в себя многолетний опыт модернизации и оптимизации логистики таких компаний, как НЛМК, Северсталь, Ашан, X5 Retail Group, Магнит, МВидео.

2) Приглашаются ведущие эксперты из Европы. В этом году с докладами на ММЛФ выступят специалисты из Бельгии, Германии, Италии и Испании. Они поделятся своим взглядом на векторы развития логистики и расскажут о новейших технологиях, набирающих популярность в Европе.

3) Создается благоприятная среда для обмена опытом и нетворкинга. На Форуме будут действовать Lounge-зоны, чтобы Вы могли в комфортной обстановке обсудить с коллегами последние тренды логистики и выступления понравившихся спикеров.

Московский Международный Логистический Форум — лучшая площадка России для того, чтобы перенять опыт ведущих экспертов и применить его в своей компании.

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