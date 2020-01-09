Второй конвенциональный газовоз MOL для «Ямал СПГ»

На китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding прошла церемония имянаречения второго конвенционального газовоза СПГ, построенного для MOL и China COSCO Shipping. Судно получило название «LNG Merak».

Газовоз будет задействован в рамках проекта «Ямал-СПГ» на транспортировке газа с терминала трансшипмента в Европе на СПГ-терминалы в Азии. Как сообщает MOL, это второй конвенциональный газовоз из четырех, заказанных в 2017 году. Первый – «LNG Dubhe», был сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года.

По информации MOL, компания управляет 11 газовозами СПГ, построенными в Китае, в том числе и для других проектов. «LNG Merak» – двенадцатый.

Технические характеристики «LNG Merak»: