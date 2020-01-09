Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Турецкий поток» в действии
09.01.2020

«Турецкий поток» в действии


    • Вчера состоялась торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток». Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили в работу газопровод, который был построен в течение пяти лет.

    Напомним, что газопровод «Турецкий поток» был создан в качестве альтернативы газопроводу «Южный поток» после того, как Болгария отказалась от проекта в 2014 году. Тогда в качестве причины прекращения работ назвали неконструктивную позицию Евросоюза и США.

    «Турецкий поток» соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток, пропускная способность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м в год. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

    Трубопровод берет свое начало от компрессорной станции (КС) «Русская» в районе города Анапа Краснодарского края и проходит по дну Черного моря до побережья Турции.  Мощность КС — 224 МВт. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал вблизи турецкого поселка Кыйыкей. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода – 180 км.

    «Турецкий поток» в действии

     Отметим, что укладка морской части газопровода — максимальная глубина укладки  2,2 тыс. метров,  была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 года с опережением графика. В 2019 году завершено сооружение приемного терминала поселке Кыйыкей . Далее сухопутная транзитная нитка проведена до границы Турции с сопредельными странами. Точкой сдачи газа для турецких потребителей — Люлебургаз, для европейских – участок турецко-греческой границы — местность Ипсала.

    С 1 января российский газ уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января российский газ через новую компрессорную станцию «Странджа-2» в Болгарии стали получать Республика Северная Македония и Греция, сообщают федеральные СМИ.  От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа-2» — Болгария будет получать 2,9 млрд куб. м в год.

     

    Фото: kremlin.ru


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено




    • Госрегулирование Показать всё
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.01.2020 Безработные контейнеровозы
    10.01.2020 Ушли на слом
    30.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 52, 2019
    26.12.2019 Контейнерооборот Центральной Америки
    24.12.2019 И опять отмена рейса
    24.12.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ