«Турецкий поток» в действии

Вчера состоялась торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток». Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили в работу газопровод, который был построен в течение пяти лет.

Напомним, что газопровод «Турецкий поток» был создан в качестве альтернативы газопроводу «Южный поток» после того, как Болгария отказалась от проекта в 2014 году. Тогда в качестве причины прекращения работ назвали неконструктивную позицию Евросоюза и США.

«Турецкий поток» соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток, пропускная способность каждой нитки составляет 15,75 млрд куб. м в год. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Трубопровод берет свое начало от компрессорной станции (КС) «Русская» в районе города Анапа Краснодарского края и проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Мощность КС — 224 МВт. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по двум ниткам газопровода на расстояние более 930 км до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал вблизи турецкого поселка Кыйыкей. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода – 180 км.

Отметим, что укладка морской части газопровода — максимальная глубина укладки 2,2 тыс. метров, была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 года с опережением графика. В 2019 году завершено сооружение приемного терминала поселке Кыйыкей . Далее сухопутная транзитная нитка проведена до границы Турции с сопредельными странами. Точкой сдачи газа для турецких потребителей — Люлебургаз, для европейских – участок турецко-греческой границы — местность Ипсала.

С 1 января российский газ уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января российский газ через новую компрессорную станцию «Странджа-2» в Болгарии стали получать Республика Северная Македония и Греция, сообщают федеральные СМИ. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа-2» — Болгария будет получать 2,9 млрд куб. м в год.

Фото: kremlin.ru