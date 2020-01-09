ПЭК повезет груз из Вьетнама

«Первая экспедиционная компания» (ПЭК) организует ускоренную доставку грузов между Россией и Вьетнамом совместно с железнодорожным оператором Ratraco (на 35% принадлежит «Вьетнамским железным дорогам»).

В рамках нового сервиса первое время грузы будут перевозиться через территорию КНР и консолидироваться в Иу в Китае. А уже оттуда сборный состав отправится в Россию. В перспективе доставка будет осуществляться напрямую из Вьетнама. Планируется, что по маршруту будет транспортироваться 100 контейнеров в месяц. Организацию первой и последней мили возьмет на себя «ПЭК».

Как рассказал SeaNews заместитель директора ПЭК Вадим Филатов, пунктом отправления из Вьетнама станет Ханой, пункт прибытия – Москва (Купавна). «При этом маршрут пройдёт через Китай, контейнеры будут консолидироваться на площадке в городе Иу, и уже оттуда вьетнамско-китайский грузовой состав будет отправляться в Москву», – отметил он. Срок доставки в рамках ускоренного сервиса пока не уточняется. «Планируется возить сборные грузы, не требующие температурного режима (ПЭК и Ratraco). При этом Ratraco с другими партнёрами планирует возить рефрижераторы, но ПЭК уже ни при чём», – сказал В.Филатов.

«Развитие зоны свободной торговли, растущий товарооборот и потенциал для российского экспорта во Вьетнам − все это является драйвером торговых отношений между нашими странами. Поэтому ПЭК выходит на вьетнамский рынок совместно с партнерами Ratraco и также открывает филиал в Ханое. Возможно, в перспективе, в рамках кооперации с Ratraco также будет создано совместное транспортное предприятие во Вьетнаме», − добавил В.Филатов.

«Мы решили организовать регулярный ускоренный логистический маршрут, чтобы оптимизировать затраты и предложить конкурентноспособные цены для клиентов. Также скоро будет запущена не только доставка сборных грузов в контейнерах с ПЭК, но и рефрижераторный сервис с другими партнерами», − отметил заместитель генерального директора Ratraco Чин Нэм Нгуен.