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OCEAN Alliance подписал Day 4 Product
09.01.2020

OCEAN Alliance подписал Day 4 Product


    • Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, подписали документ Day 4 Product с обновленной сеткой сервисов, которая начнет действовать с апреля этого года. В рамках этой сетки будут действовать 38 сервисов:

    • 19 сервисов на транстихоокеанском трейде,
    • 7 сервисов Азия – Европа,
    • 4 сервиса Азия – Средиземноморье,
    • 2 сервиса на трансатлантическом трейде (Северная Европа – восточное побережье США / Мексиканский залив),
    • 4 сервиса Азия — Ближний Восток,
    • 2 сервиса Азия – Красное море.

    Как сообщили SeaNews в CMA CGM, в рамках новой сетки будут задействованы 325 контейнеровозов суммарной вместимостью 3,8 млн TEU, в том числе 112 судов предоставит CMA CGM.

     


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