OCEAN Alliance подписал Day 4 Product

Члены OCEAN Alliance, куда входят CMA CGM Group, COSCO Container Lines, Evergreen и OOCL, подписали документ Day 4 Product с обновленной сеткой сервисов, которая начнет действовать с апреля этого года. В рамках этой сетки будут действовать 38 сервисов:

19 сервисов на транстихоокеанском трейде,

7 сервисов Азия – Европа,

4 сервиса Азия – Средиземноморье,

2 сервиса на трансатлантическом трейде (Северная Европа – восточное побережье США / Мексиканский залив),

4 сервиса Азия — Ближний Восток,

2 сервиса Азия – Красное море.

Как сообщили SeaNews в CMA CGM, в рамках новой сетки будут задействованы 325 контейнеровозов суммарной вместимостью 3,8 млн TEU, в том числе 112 судов предоставит CMA CGM.