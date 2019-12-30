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Поздравление TMBCL
30.12.2019

Поздравление TMBCL


    • Дорогие Коллеги!

    Уходящий год запомнится для нас санкционными рисками против Российских грузовладельцев и конвенцией IMO2020
    по контролю содержанию серы в судовых топливах. К сожалению, геополитика все больше влияет на цепи поставок. 
    Морские перевозчики, по-прежнему, вынуждены отчаянно выживать. Тем не менее, мы верим, что национальные логистические
    компании будут способны эффективно адаптироваться к новым реалиям. 

    Примите наши наилучшие новогодние и рождественские пожелания. Желаем Вам и Вашим сотрудникам успешного 
    нового года, удачи, радости побед, процветания в Ваших делах. Пусть с Вами всегда будут верные друзья и 
    надёжные партнеры. Желаем вам счастливых праздников и всего наилучшего в Новом 2020 году.

     

    Александр Булыгин, партнер группы компаний TMBCL

     


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