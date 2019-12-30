Поздравление TMBCL

Дорогие Коллеги!

Уходящий год запомнится для нас санкционными рисками против Российских грузовладельцев и конвенцией IMO2020

по контролю содержанию серы в судовых топливах. К сожалению, геополитика все больше влияет на цепи поставок.

Морские перевозчики, по-прежнему, вынуждены отчаянно выживать. Тем не менее, мы верим, что национальные логистические

компании будут способны эффективно адаптироваться к новым реалиям.

Примите наши наилучшие новогодние и рождественские пожелания. Желаем Вам и Вашим сотрудникам успешного

нового года, удачи, радости побед, процветания в Ваших делах. Пусть с Вами всегда будут верные друзья и

надёжные партнеры. Желаем вам счастливых праздников и всего наилучшего в Новом 2020 году.

Александр Булыгин, партнер группы компаний TMBCL