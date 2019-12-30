Поздравление TMBCL

Дорогие Коллеги!
Уходящий год запомнится для нас санкционными рисками против Российских грузовладельцев и конвенцией IMO2020
по контролю содержанию серы в судовых топливах. К сожалению, геополитика все больше влияет на цепи поставок.
Морские перевозчики, по-прежнему, вынуждены отчаянно выживать. Тем не менее, мы верим, что национальные логистические
компании будут способны эффективно адаптироваться к новым реалиям.
Примите наши наилучшие новогодние и рождественские пожелания. Желаем Вам и Вашим сотрудникам успешного
нового года, удачи, радости побед, процветания в Ваших делах. Пусть с Вами всегда будут верные друзья и
надёжные партнеры. Желаем вам счастливых праздников и всего наилучшего в Новом 2020 году.
Александр Булыгин, партнер группы компаний TMBCL