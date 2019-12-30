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Поздравление ООО "Аврора Логистик"
30.12.2019

Поздравление ООО «Аврора Логистик»


    • Дорогие читатели SeaNews, коллеги и партнеры!

    Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!

    Для нашей рефрижераторной отрасли прошедший год был знаковым, это был год трансформаций, год новых условий работы. Пока еще сложно оценить все последствия для отрасли от принятых решений Минтранса, но изменения уже идут, и мы верим, что они принесут новые возможности и новые направления для развития бизнеса. 

    Пусть этот Новый год будет годом новых интересных проектов, новых совместных достижений и успехов!

    Новый год — это новые надежды, пусть они непременно сбудутся!

    Процветания Вам и ярких побед! Удачи в новом году!

     

    ООО «Аврора Логистик»


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