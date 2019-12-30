Поздравление ООО «Аксион»

Друзья!

Этот год был интересным, для многих из нас непростым и богатым на события.

Но пройденный путь и решенные задачи сделали нас сильнее и позволили нам вырасти еще выше, многим открыли новые горизонты.

Желаю вам не останавливаться, любить своих клиентов, коллег по бизнесу и чаще улыбаться.

А закончить поздравление хочу словами одного «талантливого» начальника:

«Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год!» (Огурцов С. И. из к\ф «Карнавальная ночь»).

Е.Л. Коваленко, директор ООО «Аксион»