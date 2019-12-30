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Поздравление ООО "Аксион"
30.12.2019

Поздравление ООО «Аксион»


    • Друзья!

    Этот год был интересным, для многих из нас непростым и богатым на события.

    Но пройденный путь и решенные задачи сделали нас сильнее и позволили нам вырасти еще выше, многим открыли новые горизонты.

    Желаю вам не останавливаться, любить своих клиентов, коллег по бизнесу и чаще улыбаться.

    А закончить поздравление хочу словами одного «талантливого» начальника:

    «Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год!» (Огурцов С. И. из к\ф «Карнавальная ночь»).

     

    Е.Л. Коваленко, директор ООО «Аксион»

    Поздравление ООО "Аксион"


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