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Поздравление группы компаний «Дело»
30.12.2019

Поздравление группы компаний «Дело»


    • Дорогие подписчики и читатели SeaNews!

    Примите поздравления с Новым 2020 годом от команды Группы компаний «Дело».

    2019 был очень насыщенным для нас и к его итогу нам удалось завершить крупнейшую сделку по покупке «Трансконтейнера». Кое-кто называет ее сделкой года, но нам самим она доказала, что невозможного мало, если искренне хочешь и прилагаешь усилия.

    Верю, что и 2020 будет успешным, богатым на хорошие новости и события. Мы наблюдаем большие позитивные изменения в транспортной отрасли, так пусть запустятся новые мощности, пусть осуществятся крупные инфраструктурные проекты, пусть растут объемы перевозок, строится флот и, конечно, ждем грамотных действий от регуляторов отрасли. Искренне всем желаем успехов, достижений и процветания!

    И активной и профессиональной команде SeaNews — самые лучшие пожелания.

    Как агрегатор новостей профессионального сообщества и эксперт отрасли оставайтесь на передовой информационного фронта!

    Всем наилучшего в 2020 году!

     

    С уважением,

    Игорь Яковенко, генеральный директор Управляющей компании «Дело»

    Поздравление группы компаний «Дело»

     


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