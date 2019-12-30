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Поздравление ГК «Транс-Бизнес»
30.12.2019

Поздравление ГК «Транс-Бизнес»


    • Дорогие читатели SeaNews, коллеги, партнеры, друзья!

    Примите самые искренние поздравления с Новым 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!

    Запах ели, мандаринов, конфет… Ощущение счастья и волшебства… Уютная атмосфера и счастливые лица близких и друзей…

    Прошедший год стал для нашей компании особенно знаменательным. В 2019 году Группе компаний Транс — Бизнес исполнилось 25 лет. Мы стали старше еще на 1 год, у нас стало еще больше опыта, знаний и мудрости. Совместно с нашими партнерами нам удалось расширить рынки сбыта логистических услуг и заключить стратегически важные для нас соглашения.

    За предпраздничной суетой мы часто забываем о простых человеческих радостях – поблагодарить близких, обнять, признаться в любви. А ведь жизнь состоит именно из таких бесценных моментов. Пусть в наступающем Новом году у вас будет огромное количество объятий, признаний и благодарности, которые станут настоящим вдохновением на пути к намеченным целям и желаниям! Пусть 2020 год откроет вам новые перспективы, будет щедрым на успехи и новые достижения, богатым на бизнес-проекты и творческие идеи, полным ярких впечатлений, а рядом с вами всегда будут хорошие друзья и надежные партнеры!

     


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