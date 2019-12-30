Поздравление ГК TELS

Уважаемые коллеги и партнеры!

От имени компании TELS поздравляю вас с наступающими праздниками и новыми планами на 2020 год!

Ушедший год был непростым для бизнеса. Экономическая ситуация в мире не благоприятствовала росту грузопотоков, продолжался тренд на ограничения международной торговли в виде санкций и торговых войн.

Но какая бы ни была обстановка, она никогда не исключает индивидуального развития. Динамичные компании всегда найдут точки роста. Сейчас время особенно требует поиска путей оптимизации бизнеса и взаимоотношений с партнерами. В наших деловых взаимоотношениях мы отмечаем рост интереса к комплексным решениям, видим желание наших клиентов работать с партнером, уверенно решающим его задачи в меняющемся мире. И мы активно работаем над тем, чтобы создать надежные логистические схемы, устойчивые к любым рыночным «штормам».

В 2020 году, наверное, не стоит ожидать подарков судьбы. Мы желаем всем удачи, и активной работы над тем, чтобы удача выбрала именно вас. Давайте будем продолжать быть активными, динамичными, открытыми к сотрудничеству и созданию совместных взаимовыгодных и конкурентоспособных проектов. Бизнес – это отношения. Мы желаем вам строить надежные деловые отношения с сильными партнерами и удовлетворять все потребности клиентов!

И главное – не забывайте про жизнь во всех ее проявлениях! Радости и ярких впечатлений в новом году вашим сотрудникам и их семьям!

Спасибо за взаимодействие в уходящем 2019 году!

Ольга Новик, Управляющий директор ГК TELS