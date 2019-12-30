Поздравление «Ди Эл Икс Эдженси Раша и Хёг Автолайнерс»

Поздравляем Вас с Наступающим Новым Годом и Рождеством!

Все мы прикладываем колоссальные усилия каждый день, чтобы отвечать на новые вызовы рынка и достигать намеченных целей. Как известно, цель без плана – это просто мечта. Мечтайте, стройте планы и добивайтесь новых целей в 2020 году! А мы всегда будем готовы Вам в этом помочь!

Желаем Вам неиссякаемой «белой энергии» в грядущем году Белой Мыши!

Благополучия Вашим домам и крепкого здоровья Вашим семьям!

С уважением,

Команда Ди Эл Икс Эдженси Раша и Хёг Автолайнерс