Поздравление AsstrA-Associated Traffic AG

Уважаемые коллеги и партнеры, от лица группы компании AsstrA поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками! Пусть каждый день нового 2020 года несет в себе перспективы развития и возможности роста, пусть задуманное обязательно исполнится и в новом году, и во всех последующих! Успеха, счастья и благополучия!

Подводя итоги уходящего года, стоит отметить, что 2019-й был динамичным и не всегда простым для логистов. На транспортном рынке были сложности с разрешениями, нехватка подвижного состава и дефицит профессиональных водителей. Однако мы рады, что смогли успешно завершить год, преодолев все трудности.

Глобальная тенденция на рынке транспортно-логистических услуг – это комплексная логистика от одного оператора, повышение спроса услуги 3-PL. Спрос рождает предложение, поэтому в 2020 году мы продолжим совершенствоваться в автомобильных отправлениях, усиливать компетенции в морских и железнодорожных перевозках. Высокое качество услуг – ключевая задача компании. В планах активное развитие географии присутствия – уже в первом квартале откроется офис в Венгрии, а следом за ним начнет работу офис в Америке.

Денис Гураль, операционный директор группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG