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Поздравление АО «РЖД Логистика»
30.12.2019

Поздравление АО «РЖД Логистика»


    • Дорогие читатели SeaNews!

    От имени коллектива АО «РЖД Логистика» и от себя лично поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

    Последние дни уходящего года связаны не только с приятными хлопотами, в это время мы подводим итоги и строим планы на будущее. 2019-й оказался для рынка транспортно-логистических услуг довольно непростым: замедлились темпы роста, отрасль столкнулась со снижением объема перевозок грузов. Но в то же время наметились несколько устойчивых и положительных тенденций.

    Заметно повышается спрос на комплексное логистические обслуживание предприятий, логистический аутсорсинг и на услуги уровня 3-PL. Направление агрологистики, ориентированное в первую очередь на экспорт продукции отечественного АПК в Китай, энергично набирается свои обороты. Также в ближайшее время в России будет активно развиваться сеть терминально-складской инфраструктуры и особенно склады временного хранения – растущий тренд на рынке ТЛУ. Ну и, конечно, благодаря современным цифровым технологиям и новейшим логистическим решениям с каждым годом увеличивается скорость грузов, которые отправляются из Азии в Европу и в обратном направлении по железной дороге. Все это говорит о том, что в следующем году вектор развития транспортной и логистической отрасли, без сомнения, будет очень интересным.

    От всей души желаю вам в Новом году приобрести неоценимый опыт, новые практические навыки и идеи, которые позволят смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. Пусть 2020-й станет временем профессиональных побед и удачных начинаний. Со своей стороны, «РЖД Логистика» сделает все возможное, чтобы ваш путь к успеху был максимально бесшовным, а доставка счастливых дней всегда выполнялась в срок!

     

    Андрей Викторович Тонких, первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика»


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