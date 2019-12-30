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Контейнеровоз Songa Iridium врезался в берег в Стамбуле
30.12.2019

Контейнеровоз врезался в набережную в Стамбуле


    • 27 декабря контейнеровоз «Songa Iridium» под флагом Либерии при проходе через Босфор врезался в набережную в Стамбуле. Судно шло из Одессы. Из-за аварии контейнеровоз сел на мель у берега в районе Румелихисар. По предварительным данным, причиной инцидента стала потеря рулевого управления. На борту было 19 членов экипажа и лоцман, отвечавший за проводку по Босфору. Жертв и пострадавших нет. Судно вывели на открытую воду и отбуксировали в порт.

    Пролив Босфор был закрыт несколько часов.

    Контейнеровоз «Songa Iridium» был построен в 2008 году. Его длина 191 м, ширина – 29 м.

    Видео: Euronews


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