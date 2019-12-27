Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 51, 2019
27.12.2019

Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 51, 2019


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.12.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 49, 2019
    На 49 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    08.05.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-апреля 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения составила 1,57 млн […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    30.10.2019
    Экспорт российской нефти вырос
    Если в сентябре рынок нефти лихорадило после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, то в октябре настроения были умеренно оптимистичными. Котировки […]
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    06.09.2019
    Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам 7 месяцев 2019 года составил более 2,56 трлн долларов. По сравнению с аналогичным […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    04.07.2019
    Рост российского авторынка – нереалистичный сценарий
    По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) за первое полугодие 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России […]
    2019АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи
    0
    21.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12 2019
    На азовском фрахтовом рынке еще не все грузоотправители готовы принять тот факт, что рынок растет, и по-прежнему предлагают […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    21.08.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Июнь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокИюньКонтейнерооборот
    0
    05.09.2019
    Железнодорожные контейнеры
    Перевозки контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения по итогам января-августа этого года составили 3,2 млн TEU. […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    23.07.2019
    НМТП нарастил прибыль по РСБУ
    В 30,6 раза
    2019Новороссийский морской торговый портРСБУ
    0
    16.05.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам января-апреля этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 5,99 млн TEU. Это на 7,6% меньше показателя […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    31.05.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21, 2019
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    12.07.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 27, 2019
    На 27 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize скорректировались вверх. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.12.2019 Контейнерооборот Центральной Америки
    24.12.2019 И опять отмена рейса
    24.12.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    23.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2019
    23.12.2019 FESCO консолидирует «Русскую тройку»
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ