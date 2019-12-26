Самый большой танкер в мире

Танкер «Knock Nevis» был спроектирован японской компанией Sumitomo Heavy Industries в 1974 году и построен на верфи Oppama.

При постройке судно изначально имело наибольшую длину 376,7 метра, ширину 68,9 метра и высоту борта 29,8 метра (для сравнения, это больше, чем семиэтажный жилой дом). Дедвейт его составлял 418 тыс. тонн. Танкер приводился в движение паровой турбиной Sumitomo Stal-Laval AP, развивавшей мощность 37 тыс. кВт при 85 оборотах в минуту. Четырехлопастный винт постоянного шага диаметром 9,3 метра должен был обеспечить танкеру скорость 16 узлов (29,6 км/ч). 4 сентября 1975 года танкер был торжественно спущен на воду. Долгое время судно не имело названия и именовалось по строительному номеру корпуса — №1016.

Греческому судовладельцу, видимо, показалось мало длины судна. И он заказал увеличить размеры танкера. Для этого судно разрезали пополам и в середину добавили дополнительные секции.

В ходе заводских ходовых испытаний выявилась чрезвычайно сильная вибрация корпуса при работе машины на задний ход. Это стало причиной отказа греческого судовладельца от приёмки танкера. Последовала длительная судебная тяжба между верфью и заказчиком. В конце концов, греческая компания обанкротилась, и в марте 1976 года судно досталось Sumitomo Heavy Industries и получило название «Oppama».

Верфь, пользуясь своим законным правом владельца, продала «Oppama» гонконгской Orient Overseas Line, владелец которой, магнат Чи Чен Тунг, поручил перестроить танкер. Планировалось добавить цилиндрическую вставку, чтобы увеличить дедвейт судна на 156 тыс. тонн. Работы по переоборудованию закончились через два года, в 1981 году, и обновлённое судно было передано судовладельцу под названием «Seawise Giant» и под либерийским флагом.

В результате перестройки наибольшая длина судна составила 458,5 м, осадка по летнюю грузовую марку — 24,6 метра, а дедвейт увеличился до рекордных 564,7 тыс. тонн (данные классификационного общества Det Norske Veritas). Количество грузовых танков выросло до 46, а площадь главной палубы составила 31,5 тыс. кв. метров. После перестройки «монстр» имел водоизмещение в полном грузу 657 тыс. тонн, что наряду с его размерами сделало «Seawise Giant» самым большим судном в мире. Правда, скорость снизилась до 13 узлов.

Тормозной путь гиганта, если так можно сказать о судне, составлял 10,2 километра, а диаметр разворота превышал 3,7 километра! Так что среди других судов, снующих в акваториях портов, этот супертанкер был как слон в посудной лавке.

Когда же танкер нужно было подвести к нефтяному терминалу, его брали на буксир и тянули очень и очень медленно. Легко представить, что может случиться при ошибке в маневрировании судна такого размера и дедвейта.

Именно эти цифры стали не только плюсом, но и минусом гиганта. При полной загрузке танкер погружался под воду почти на 30 метров. Из-за своих габаритов танкер не мог проходить Суэцкий и Панамский каналы, также ему было запрещено проходить через Ла-Ланш, поскольку существовала высокая вероятность сесть на мель.

В 1981 году, после окончания всех работ по увеличению габаритов, «Seawise Giant» наконец начал отрабатывать вложенные в него деньги. Его маршрут пролегал от нефтяных месторождений Ближнего Востока в США и обратно.

Однако ирано-иракская война внесла свои коррективы и в жизнь танкера. С 1986 года судно начинают использовать как плавучий терминал для хранения и дальнейшей перегрузки иранской нефти. Но это не уберегло судно: 14 мая 1988 года иракский истребитель атаковал «Seawise Giant». Самолет выпустил по уникальному танкеру, который тогда находился в Ормузском проливе, противокорабельную ракету Exocet.

Танкер получил значительные повреждения, на судне вспыхнул неконтролируемый пожар, и экипаж покинул его. Погибло 3 человека. Танкер сел на мель недалеко от иранского островка Ларак и был объявлен погибшим.

Сразу по окончании войны в Персидском заливе затонувший «Seawise Giant» купила норвежская Norman International. Скорее всего, сделано это было из соображений престижа. Танкер подняли и переименовали в «Happy Giant». В августе 1988 года на нем подняли норвежский флаг и отбуксировали в Сингапур, где на верфи Keppel Company были проведены ремонтно-восстановительные работы. В частности, было заменено около 3,7 тысяч тонн корпусных конструкций. Ещё до сдачи в эксплуатацию в октябре 1991 года VLCC был продан норвежской судоходной компании Loki Stream AS за 39 миллионов долларов США и покинул верфь уже под новым названием – «Jahre Viking», в честь владельца компании Йоргена Яре.

Новые перемены в жизни гигантского судна случились в 2004 году. После принятия в 2004 году запета на заход однокорпусных танкеров в порты США и Европы «Jahre Viking» в очередной раз поменял хозяина и название. В марте того же года его курила норвежская First Olsen Tankers и переименовала в «Knock Nevis». С этого момента его карьера как транспортного судна окончилась. В Дубае VLCC был переоборудован в танкер-накопитель сырой нефти (FPSO) и поставлен на якорь на морском месторождении Al Shaheed у побережья Катара.

Далее судно было продан компании Amber Development Corporation для дальнейшей утилизации. Новый хозяин переименовал «Knock Nevis» в «Mont» и поднял на нём флаг Сьерра-Леоне. В декабре 2009 танкер совершил свой последний переход к берегам Индии, где в течение года его корпус разделали на металл в Аланге, штат Гуджарат.

Единственное, что осталось от самого большого в мире корабля — это его 36-тонный якорь, который хранится в Морском музее Гонконга.

Технические характеристики супертанкера «Knock Nevis»:

введен в эксплуатацию – 1976 год,

выведен из состава флота – 04.01.2010,

длина – 458,45 м,

ширина – 68,86 м,

осадка – 24, 6 м,

силовая установка – паровые турбины общей мощностью 50 тыс. л.с.,

скорость – 13-16 узлов,

экипаж – 40 человек,

масса перевозимого груза – 564,7 тыс. тонн.

(из открытых источников)