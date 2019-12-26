Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе-октябре 2019 года, по данным ФТС РФ, составил 53 млн пар, что на 0,7% меньше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви снизился на 7% и составил 1,4 млрд долларов.

В октябре этого года в Россию было ввезено 3,8 млн пар кожаной обуви – это на 15,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, но на 34,5% меньше предыдущего месяца.

По итогам отчетного месяца импорт обуви в денежном выражении вырос к уровню октября прошлого года на 6,54%, но снизился к уровню сентября этого года на 27,5% – до 131,2 млн долларов.

За 10 месяцев 2019 года вырос импорт одежды — ее ввезли на сумму 6,2 млрд долларов, что на 2,7% больше, чем годом ранее.

По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении вырос к уровню октября прошлого года на 2,8%, но снизился относительно показателя предыдущего месяца на 9,3% – до 578,4 млн долларов.

Хлопчатобумажных тканей за январь-октябрь этого года было импортировано 260,5 млн квадратных метров — на 14,8% больше, чем за тот же период 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей сократился на 0,8%, составив 131,6 млн долларов.

В октябре импорт хлопчатобумажных тканей увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 28,2% (+13% к сентябрю 2019 года), составив 29,2 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в октябре составил 15 млн долларов, что на 7,1% больше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию увеличилась на 40,2%.

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 25,1% — до более 87,8 млн квадратных метров. Доходы от экспорта тканей также выросли на 4,4%, составив 40,3 млн долларов. По итогам октября из России х/б тканей было вывезено 7,4 млн квадратных метров (+16,8% к октября 2018 года и -25,4% к сентябрю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей составил 3,9 млн долларов (+11,4% к октябрю 2018 года и -4,9% к сентябрю 2019 года).