В каких регионах растет экспорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-октябрь 2019 года экспорт из России составил 803,6 млн тонн грузов, на 36,4 млн тонн или на 4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении, напротив, произошло снижение на 25,6 млрд долларов, или на 7% до 341,6 млрд долларов.

Экспорт в денежном выражении

С точки зрения стоимости наибольший рост экспорта в процентном выражении пришелся на Калмыкию. За 10 месяцев 2019 года экспорт товаров из республики увеличился в 427,5 раз до 3,3 млн долларов. При этом 88,3% поставок (в стоимостном выражении) приходится на Беларусь, 11,6% – на Казахстан.

В 5,8 раз – до 3,5 млн долларов – вырос экспорт из Ингушетии. 43,5% поставок идет в Грузию, 20% – в Ирак.

Третий регион, экспорт из которого вырос за 10 месяцев наиболее существенно, – Рязанская область. Из него было вывезено в 3,1 раза больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 1,2 млн долларов. 46,7% грузов было поставлено в Китай, 20,8% – в Алжир.

Поставки из Костромской области увеличились на 59,6% и составили 461 млн долларов. При этом экспорт в Великобританию составил 49,6%. Более 48,9% поставок приходится на золото в прочих необработанных формах, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава. Интересно, то Кострома считается ювелирной столицей России и, по идее, золото должна закупать, а не вывозить – золотых приисков в Костромской области, как известно, нет.

Из республики Алтай было везено товаров сумму 24,1 млн долларов, на 56,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 35,1% товаров ушло в Южную Корею, 21,7% – в Монголию и 9,3% – в Китай.

Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на Санкт-Петербург. За 10 месяцев 2019 года отправки выросли на 2,9 млрд долларов до 23,4 млрд долларов. 29,5% всего экспорта приходится на долю Нидерландов, 8% – на долю Германии и 7,2% – на долю США.

Поставки из Кемеровской области увеличились на 1 млрд долларов до 14,4 млрд долларов. 11,4% этого объема экспортируется в Тайвань, 10,1% – в Южную Корею и 8,9% – в Японию. При этом почти 70% всего экспорта приходится на каменный уголь.

Третье место занимает с Сахалинская область. За январь-октябрь 2019 года экспорт из этого региона увеличился на 969,9 млн долларов и составил 13,5 млрд долларов. 50,3% всего объема идет в Южную Корею, 32,8% – в Японию, 12,9% – в Китай.

На 823,3 млн долларов до 1,2 млрд долларов вырос экспорт из Рязанской области.

Из Приморского края было поставлено товаров на сумму 3,3 млрд долларов, что на 594,7 млн долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными странами-получателями являются Китай (36,8%), Южная Корея (22,5%) и Египет (19,1%).

Экспорт в физическом выражении

В физическом выражении наибольший рост экспорта в процентах приходится на Калмыкию. По итогам 10 месяцев экспорт из республики вырос в 189,9 раза и составил 949 тонн.

Поставки из Красноярского края увеличились в 6,3 раза до 37,9 млн тонн. В Беларусь экспортируется 84,7% товаров.

Из Ингушетии было вывезено 10,7 тыс. тонн грузов, в 4,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт и Крыма вырос в 2,9 раза и составил 32,9 тыс. тонн. При этом 46,8% грузов было отправлено в Беларусь, 31% – на Украину.

На 94,5% до 14,8 млн тонн выросли поставки из Ямало-Ненецкого автономного округа. БОльшая часть объемов идет в Норвегию.

Лидером по приросту физического объема экспорта является Красноярский край, поставки из которого выросли на 31,9 млн тонн и составили 37,9 млн тонн.

На втором месте – Кемеровская область. По итогам января-октября 2019 года отгрузка из региона увеличилась на 18,8 млн тонн до 138,4 млн тонн.

Экспорт из Санкт-Петербург за январь-октябрь 2019 года вырос на 7,6 млн тонн до 45,5 млн тонн.

На 7,2 млн тонн увеличились поставки из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Из Свердловской области было экспортировано 8 млн тонн грузов, на 2,7 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 9,1 % этого объема идет в Эстонию, 8,5% – в Китай и 8,4% – в Казахстан.