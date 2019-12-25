Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП5 зерновых терминалов России январь-ноябрь
25.12.2019

TOP-5 терминалов по обороту зерна


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.12.2019
    Где снижается импорт
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортОктябрьРегионы
    0
    05.12.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-ноябрь 2019 года увеличилась на 3,4%, составив 281,4 […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    19.04.2019
    Роттердам вырос на контейнерах и нефти
    Грузооборот порта Роттердам по итогам первого квартала 2019 года составил 123,9 млн тонн, на 5,1% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотКонтейнерные перевозкиКонтейнерооборот
    0
    26.04.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 15 апреля флот безработных контейнеровозов сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    18.07.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Май 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокМай
    0
    23.05.2019
    Экспорт черных металлов
    Объем российского экспорта черных металлов по итогам первых трех месяцев этого года составил 10,9 млн тонн – на […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    05.07.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26, 2019
    На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    17.05.2019
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2019 вырос на 5,1%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2019 года вырос в сравнении […]
    2019АпрельКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 14
    На 14 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    24.04.2019
    Россия снижает экспорт зерна
    И импорт
    2019ЗерноИмпортСтатистика таможни
    0
    10.12.2019
    Импорт в регионы
    9 месяцев 2019
    2019ИмпортРегионыСтатистика таможни
    0
    19.09.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки за январь-июль текущего года увеличился на 5,9% по сравнению с 7 месяцами 2018 года и достиг […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.12.2019 И опять отмена рейса
    24.12.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    23.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2019
    23.12.2019 FESCO консолидирует «Русскую тройку»
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ