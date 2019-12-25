«Красные Баррикады» возобновляют работу

На площадке завода «Красные Баррикады» (Астраханская область) состоялся запуск производственного процесса. Сотрудники предприятия приступили к резке листового металлопроката для изготовления деталей секций судостроительных проектов, сообщает пресс-служба «Объединенной судостроительной корпорации».

В настоящее время на площадке возобновлены работы на листогибочных станках, гильотинах, прессах. Приведены в действие мостовые краны и рельсовые тележки в блоке цехов. Для организации необходимых условий труда проведены мероприятия по восстановлению коммуникаций производственных помещений, обеспечена готовность душевых и раздевалок, мест общего пользования для основных производственных рабочих.

«Новый 2020 год ставит перед нами амбициозные задачи по перевооружению и модернизации площадки. Наша задача — наладить производство и четко идти к поставленным целям: выпускать на площадках ЮЦСС до десяти судов в год», – подчеркнул руководитель производственной площадки «Красные Баррикады» Петр Морозов.

Напомним, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина 31 мая 2019 на инвестиционном совете Объединённой судостроительной корпорации было принято решение о приобретении имущественного комплекса завода «Красные Баррикады» акционерным обществом «Южный центр судостроения и судоремонта». До этого момента предприятие два года стояло законсервированным.

По информации ОСК, сейчас на верфи трудоустроено 218 человек, преимущественно это жители поселка Красные Баррикады и близлежащих населенных пунктов. До конца 2020 года запланировано принять на работу около 600 человек.

Завод имеет выгодное геополитическое расположение на правом берегу Волго-Каспийского канала у «нулевой отметки». Расстояние от завода до Каспийского моря по Волго-Каспийскому каналу составляет 180 км.

Основная специализация производственной площадки – строительство технических средств для освоения морских нефтегазовых месторождений.

Фото: ОСК