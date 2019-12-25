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DP World инвестирует 500 млн долларов в порт Джидда
25.12.2019

DP World инвестирует 500 млн долларов в порт Джидда


    • DP World заключила с Управлением портов Саудовской Аравии концессионное соглашение на принципах Build-Operate-Transfer (строительство – управление – передача) по развитию и управлению терминалом South Container Terminal в порту Джидда. Срок концессия составляет 30 лет, говорится в официальном сообщении DP World.

    По соглашению, DP World инвестирует более 500 млн долларов в модернизацию и развитие инфраструктуры порта Джидда, что позволит обрабатывать мегаконтейнеровозы.

    Пропускная способность модернизированного терминала вырастет с 2,4 млн до 3,6 млн TEU, в то время как годовой контейнерооборот порта Джидда составляет свыше 6 млн TEU.

    DP World уже более 20 лет управляет South Container Terminal по договору лизинга.

     


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