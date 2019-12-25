Damen возглавит Дамен

С 1 января 2020 года новым CEO Damen Shipyards Group станет Арнаут Дамен, старший сын председателя совета директоров группы Коммера Дамена. На этом посту он сменит Рене Берквенса, который занимал должность CEO более 13 лет. Р.Берквенс войдет в наблюдательный совет Damen Shipyards Group.

А.Дамен в течение 9 лет был членом исполнительного совета, а также COO Damen Shipyards Group и отвечал за операционные и коммерческие вопросы.

На новой должности А.Дамен сосредоточится на дальнейшее внедрение дивизиональной структуры компании. «Подготовка к этому идет уже несколько месяцев, и к официально на новую структуру мы перейдем с 1 января», – сказал он.