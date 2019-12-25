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нефтяная платформа приразломное
25.12.2019

12 миллионов тонн нефти с Приразломной


    • На платформе «Приразломная» в Баренцевом море была добыта и отгружена 12-миллионная тонна нефти ARCO, сообщила «Газпром нефть». В Кольский залив на танкер-накопитель «Умба» ее доставил челночный танкер ледового класса «Кирилл Лавров». Оттуда нефть будет отправляться стандартными партиями потребителям в Европе.

    «Приразломное» является первым и единственным российским проектом по добыче нефти на шельфе Арктики. До конца года там планируют завершить строительство 19-й скважины.

    В замерзающем Баренцевом море Круглогодичную отгрузку нефти и логистическое сопровождение проекта обеспечивает система ледового менеджмента. Ключевым элементом системы станет создаваемый Центр управления ледовой обстановкой, в котором будут приниматься и анализироваться данные регионального и локального мониторинга гидрометеорологических и ледовых условий.

    Использование самообучающихся математических моделей даст возможность строить более точные прогнозы погодных «окон отгрузки» и на ранней стадии выявлять потенциально опасные ледовые образования. Вся информация в онлайн-режиме будет доступна капитанам платформы, танкеров и судов обеспечения.

    Нефтяное месторождение Приразломное находится в Южной части Багрецового моря в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн тонн. Промышленная разработка Приразломного месторождения была начата в декабре 2013 года. В апреле 2019 года «Газпром нефть» добыла на Приразломном месторождении 10-миллионную тонну нефти.

    Круглогодичный вывоз продукции обеспечивают нефтеналивные танкеры усиленного ледового класса Arc6 с двойным корпусом и дедвейтом 70 тыс. тонн — «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», построеные на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

    Фото, видео: Газпром нефть


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