«Звезда» начала строить первый танкер-челнок

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для первого арктического танкера-челнока ледового класса ARC6 дедвейтом 69 тыс. тонн. Резка первых деталей корпуса танкера началась в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке.

Как сообщает пресс-служба предприятия, этот заказ открывает новую линейку судов верфи – крупнотоннажных танкеров-челноков ледового класса, что позволит предприятию освоить новые технологии.

Нефтеналивной танкер-челнок высокого ледового класса будет способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях арктических морей, в разряженных однолетних арктических льдах толщиной до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летне-осеннюю. Его длина составляет 257 м, на 7 метров больше, чем у танкера типа Aframax, ширина – 34 м. Движительная установка включает управляемые винторулевые колонки. Общая мощность силовых установок – около 26, 9 тыс. кВт.