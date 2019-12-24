Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Звезда» начала строить первый танкер-челнок
24.12.2019

«Звезда» начала строить первый танкер-челнок


    • Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для первого арктического танкера-челнока ледового класса ARC6 дедвейтом 69 тыс. тонн. Резка первых деталей корпуса танкера началась в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке.

    Как сообщает пресс-служба предприятия, этот заказ открывает новую линейку судов верфи – крупнотоннажных танкеров-челноков ледового класса, что позволит предприятию освоить новые технологии.

    Нефтеналивной танкер-челнок высокого ледового класса будет способен самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях арктических морей, в разряженных однолетних арктических льдах толщиной до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 м в летне-осеннюю. Его длина составляет 257 м, на 7 метров больше, чем у танкера типа Aframax, ширина – 34 м. Движительная установка включает управляемые винторулевые колонки. Общая мощность силовых установок – около 26, 9 тыс. кВт.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.09.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Июль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокИюльКонтейнерооборот
    0
    04.09.2019
    Samsung спроектирует газовозы для «Арктик СПГ-2»
    Строить суда будут на «Звезде»
    Samsung Heavy IndustriesАрктик СПГ 2ГазовозЗвезда
    0
    03.07.2019
    «Платон» возьмет под контроль международные перевозки
    Минтранс России поручил Ространснадзору усилить контроль за соблюдением законодательства со стороны иностранных грузоперевозчиков в Приморье и в целом […]
    АвтоперевозкиКитайПлатонПриморский край
    0
    11.10.2019
    Как делают гребные винты
    И какие из них самые большие
    РекордСудостроениеТехнологии
    2
    25.07.2019
    СКК «Звезда» построит три танкера-продуктовоза на СПГ
    Совет директоров «ПАО «Совкомфлот» одобрил сделки
    ЗвездаПриморский крайСовкомфлотСПГ
    0
    23.04.2019
    Hyundai LNG выходит на рынок LPG
    И заказал первый Very Large Gas Carrier
    HMMГазовозЗаказСудостроение
    0
    21.03.2019
    ДВЖД корректирует планы погрузки
    В связи с ремонтными работами
    Дальний ВостокЖелезная дорога
    0
    02.12.2019
    Японцы объединяют свои верфи вслед за корейцами и китайцами
    Два крупнейшие японские судостроительные предприятия – Imabari Shipbuilding и Japan Marine United (JMU), объединяют свои судостроительные активы вслед […]
    АкцииКитайКонтрактКорея
    0
    24.12.2019
    «Восточная стивидорная» выполнила план
    По переходу на экосберегающие технологии перевалки угля
    Восточная стивидорная компанияВСКДальний Востокзеленые технологии
    0
    06.03.2019
    Скидка за «зеленый сертификат»
    Порт Роттердам продлевает скидки с портовых сборов для танкеров, имеющих «зеленый сертификат» (Green Award certificate), в том числе […]
    РоттердамСкидкиТанкерЭкология
    0
    04.06.2019
    Сервис на Курильские острова
    Запускает FESCO через ВМТП
    FESCO Владивостокский морской торговый портДальний ВостокКонтейнерные перевозки
    0
    15.10.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Август 2019 года
    Только для подписчиков
    2019АвгустДальний ВостокКонтейнерооборот
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.12.2019 И опять отмена рейса
    24.12.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    23.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2019
    23.12.2019 FESCO консолидирует «Русскую тройку»
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ