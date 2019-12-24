Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Судооборот через Суэцкий канал
24.12.2019

Судооборот через Суэцкий канал


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.04.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-февраль 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении. […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    23.08.2019
    DP World увеличил прибыль
    DP World опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2019 года. Выручка по группе выросла на 31,9% до 3,5 […]
    2019DP WorldФинансы
    0
    02.08.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 30, 2019
    На 30 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    18.11.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 47 неделя 2019
    На 47 неделе года стоимость мазута в большинстве исследуемых портов снизилась. Газойль подорожал практически во всех исследуемых портах. […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    08.11.2019
    Куда растет экспорт
    В какие страны растет экспорт – и какова его номенклатура
    2019Статистика таможниЭкспорт
    0
    13.11.2019
    TEU и евро HHLA
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за 9 месяцев 2019 года. Выручка […]
    2019HHLAКонтейнерооборотФинансы
    0
    26.03.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.07.2019
    Новороссийск снижает темпы, Приморск наращивает
    За январь-май 2019 года консолидированный грузооборот группы НМТП увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    08.07.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2019
    На 28 неделе года стоимость мазута в большинстве исследуемых портов снизилась. Газойль подешевел во всех исследуемых портах. Так, […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    15.08.2019
    HHLA увеличила оборот
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2019 года. Выручка […]
    2019HHLAФинансы
    0
    01.08.2019
    Импорт и экспорт Китая
    По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил более 2,161 трлн […]
    2019Внешняя торговляИмпортКитай
    0
    28.06.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25, 2019
    На 25 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.12.2019 И опять отмена рейса
    24.12.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    23.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 51, 2019
    23.12.2019 FESCO консолидирует «Русскую тройку»
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ