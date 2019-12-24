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Из Кузбасса в Казахстан
24.12.2019

Из Кузбасса в Казахстан


    • Новосибирский филиал «Первой грузовой компании» (ПГК) организовал перевозку мелющих шаров из Кемеровской области автотранспортом до станции Новосибирск-Западный, оттуда в крытых вагонах по железной дороге в Казахстан. Клиентом выступила группа «Континент», сообщили SeaNews в ПГК.

    «Сегодня грузовладельцы заинтересованы в доставке продукции «от двери до двери», организации складского хранения, минимизации собственных усилий и расходов на перевозку. Основная сложность при организации мультимодальных сервисов — точная временная и территориальная координация всех задействованных видов транспорта, а также способность учесть все внешние факторы, которые могут повлиять на процесс. У специалистов филиала достаточно опыта и возможностей для предоставления услуги на регулярной основе», – прокомментировал директор новосибирского филиала Евгений Долженко.

    Помимо обеспечения транспортными средствами специалисты ПГК арендовали логистический хаб на станции Новосибирск-Западный, разработали и согласовали схему погрузки, организовали погрузочно-разгрузочные работы, оплатили железнодорожный тариф.

    «ПГК предложила оптимальные сервисные условия по мультимодальной доставке нашего груза. Профессионализм сотрудников оператора и готовность оперативно реагировать на наши операционные и технические запросы позволили нам отслеживать все параметры этой сложной транспортировки», – отметила генеральный директор транспортной группы «Континент» Тамара Ардальонова.

    Из Кузбасса в Казахстан


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