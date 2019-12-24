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Импорт и экспорт подакцизных грузов
24.12.2019

Импорт и экспорт подакцизных грузов


    • Импорт в Россию товаров из группы «напитки алкогольные и безалкогольные» в стоимостном выражении с января по октябрь 2019 года составил более 2,3 млрд долларов. Это на 10,2% больше показателя прошлого года.

    По итогам 10 месяцев этого года импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 61,1%, до 49,6 млн долларов.

    В октябре в денежном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос к октябрю 2018 года на 15,8% (+16,9% к сентябрю 2019 года), до 315,8 млн долларов. Импорт сигарет и сигар существенно снизился к октябрю прошлого года на 78% – до 3,3 млн долларов. Стоимость сигарет относительно показателя предыдущего месяца снизилась на 29,8%.

    Экспорт водки за январь-октябрь текущего года увеличился на 4,1% по сравнению с 10 месяцами 2018 года и достиг уровня 1,8 млн декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт водки за 10 месяцев этого года вырос на 7,1%, составив 124,6 млн долларов.

    В октябре из России было вывезено порядка 265 тыс. декалитров – на 4,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 25,5% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки увеличились к октябрю 2018 года на 2,4% и к сентябрю 2019 года – на 17,1%, до 17,1 млн долларов.


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