Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначение в ПГК
20.12.2019

Назначение в ПГК


    • Заместителем генерального директора по коммерции «Первой грузовой компании» назначен Андрей Кравец. Его основными задачами станут реализация Стратегии 2023 в области развития системы продаж и клиентского сервиса ПГК.

    «Помимо развития отношений с ключевыми партнёрами и клиентами, усиления сервисных программ, мы ждем от Андрея проактивную позицию в выполнении бизнес-целей компании, а также повышения результативности курируемого направления. Уверен, умение управлять продажами наряду с сильными лидерскими качествами поможет ему достичь успехов в реализации нашей Стратегии», – прокомментировал генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.

    С декабря 2014 года до прихода в ПГК А.Кравец возглавлял компанию «РН-Смазочные материалы» (входит в структуру «Роснефти»). Занимал руководящие посты в «TНK-BP», «Альфа-Банке», Honeywell Sperinan Safety (мировой лидер в области производства средств промышленной безопасности) и DSM (химическая компания). В 1997 году окончил Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, в 2000 году получил степень MBA в De Baak Business School (Нидерланды).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.09.2019
    Новый управляющий в COSCO Shipping Lines
    Новым управляющим директором COSCO Shipping Lines, контейнерной линии в составе China COSCO Shipping Group, назначен Янь Чжицзян. На […]
    COSCOНазначения
    0
    15.03.2019
    Т.Хюльделунд войдет в Совет директоров Global Ports
    APM Terminals меняет своего представителя в Совете директоров
    APM TerminalsGlobal PortsMaerskНазначения
    0
    02.04.2019
    Назначение в «Росморпорте»
    Назначен зам по безопасности
    НазначенияРосморпорт
    0
    20.11.2019
    Отставки и назначения в Global Ports
    Global Ports сообщил, что член совета директоров группы Антон Чертков проинформировал группу о намерении выйти из состава совета. […]
    Global PortsИван БесединНазначенияОтставки
    0
    12.09.2019
    Назначение в ФТС
    Назначена замруководителя Федеральной таможенной службы
    НазначенияТаможняФТС
    0
    23.07.2019
    Новый генеральный директор в «Мурманском морском пароходстве»
    18 июля по решению совета директоров ПАО «ММП» прекращены полномочия генерального директора Алексея Глазунова. Основание – личное заявление. […]
    Мурманское морское пароходствоНазначения
    0
    07.06.2019
    Назначение в Роттердаме
    В Администрации порта – новый главный финансист
    НазначенияРоттердам
    0
    28.11.2019
    Новый еврокомиссар по транспорту
    Официального объявления еще не было, но, судя по тому, что кандидат в еврокомиссары по транспорту уже принимает в […]
    ЕвросоюзНазначения
    0
    26.09.2019
    Назначение в Росжелдоре
    Назначен заместитель руководителя агентства
    НазначенияРосжелдор
    0
    24.09.2019
    Смена генерального в «Совкомфлоте»
    Сергей Франк возглавил Совет директоров компании.
    НазначенияСовкомфлотФранк Сергей Оттович
    0
    30.01.2019
    Порт Роттердам назначил представителя в Гамбурге
    Представителем порта Роттердам в порту Гамбург назначен Михил Мессарт. Он голландец, в Гамбурге живет уже 20 лет. По […]
    ГамбургНазначенияПредставительствоРоттердам
    0
    23.08.2019
    «Волга-Днепр» ждет реструктуризация
    Совет директоров группы компаний «Волга-Днепр», в состав которой входят три авиакомпании – «AirbridgeCargo», «Волга-Днепр» и «Атран», решение о […]
    AirBridgeCargoВолга-ДнепрГрузооборотНазначения
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.12.2019 Контейнерооборот Украины
    20.12.2019 Безработные контейнеровозы
    20.12.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ