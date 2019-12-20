Назначение в ПГК

Заместителем генерального директора по коммерции «Первой грузовой компании» назначен Андрей Кравец. Его основными задачами станут реализация Стратегии 2023 в области развития системы продаж и клиентского сервиса ПГК.

«Помимо развития отношений с ключевыми партнёрами и клиентами, усиления сервисных программ, мы ждем от Андрея проактивную позицию в выполнении бизнес-целей компании, а также повышения результативности курируемого направления. Уверен, умение управлять продажами наряду с сильными лидерскими качествами поможет ему достичь успехов в реализации нашей Стратегии», – прокомментировал генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.

С декабря 2014 года до прихода в ПГК А.Кравец возглавлял компанию «РН-Смазочные материалы» (входит в структуру «Роснефти»). Занимал руководящие посты в «TНK-BP», «Альфа-Банке», Honeywell Sperinan Safety (мировой лидер в области производства средств промышленной безопасности) и DSM (химическая компания). В 1997 году окончил Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, в 2000 году получил степень MBA в De Baak Business School (Нидерланды).