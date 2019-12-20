DFDS купил еще одну логистическую компанию

DFDS приобрел еще одну европейскую логистическую компанию, выкупив 100% акций финской Freeco Logistics.

Freeco Logistics специализируется на перевозках, в основном между Финляндией, Скандинавией, Балтикой и континентальной Европой. Парк компании состоит из 150 трейлеров и 8 большегрузов. Годовая выручка – 20 млн евро.

Как отмечают в DFDS, сделка не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании в 2019 году.

Напомним, на днях DFDS приобрела 100% акций голландской логистической компании Huisman Group.