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DFDS купил еще одну логистическую компанию
20.12.2019

DFDS купил еще одну логистическую компанию


    • DFDS приобрел еще одну европейскую логистическую компанию, выкупив 100% акций финской Freeco Logistics.

    Freeco Logistics специализируется на перевозках, в основном между Финляндией, Скандинавией, Балтикой и континентальной Европой. Парк компании состоит из 150 трейлеров и 8 большегрузов. Годовая выручка – 20 млн евро.

    Как отмечают в DFDS, сделка не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании в 2019 году.

    Напомним, на днях DFDS приобрела 100% акций голландской логистической компании Huisman Group.


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