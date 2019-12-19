Судно на ножках

В продолжение серии публикаций о необычных судах сегодня мы расскажем о судне под названием «Mayflower Resolution». Оно предназначено для установки ветряных турбин. Самое интересное в нем то, что, добравшись до места назначения, оно останавливается и… встает на «ножки», то есть в момент монтажа турбин судно поднимается над водой при помощи специальных опор.

Система динамического позиционирования удерживает «Mayflower Resolution» на месте, при этом судно поднимается из воды с помощью самоподъемных оснований и твердо встает на свои шесть «ног». Это обеспечивает стабильную платформу для установки турбин на базе заранее подготовленного фундамента. Когда турбины установлены, «Mayflower Resolution» опускается обратно в воду и перемещается в другое место, где процесс повторяется.

«Mayflower Resolution» может перевозить до 10 турбин мощностью 3,5 МВт. Судно было построено на судостроительной верфи в Китае. Экипаж составляет 34 человека. Во время установки турбин команда увеличивается до 60-70 человек.

Технические характеристики: