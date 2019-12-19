Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Судно на ножках
19.12.2019

Судно на ножках


    • В продолжение серии публикаций о необычных судах сегодня мы расскажем о судне под названием «Mayflower Resolution». Оно предназначено для установки ветряных турбин. Самое интересное в нем то, что, добравшись до места назначения, оно останавливается и… встает на «ножки», то есть в момент монтажа турбин судно поднимается над водой при помощи специальных опор.

    Система динамического позиционирования удерживает «Mayflower Resolution» на месте, при этом судно поднимается из воды с помощью самоподъемных оснований и твердо встает на свои шесть «ног». Это обеспечивает стабильную платформу для установки турбин на базе заранее подготовленного фундамента. Когда турбины установлены, «Mayflower Resolution» опускается обратно в воду и перемещается в другое место, где процесс повторяется.

    «Mayflower Resolution» может перевозить до 10 турбин мощностью 3,5 МВт. Судно было построено на судостроительной верфи в Китае. Экипаж составляет 34 человека. Во время установки турбин команда увеличивается до 60-70 человек.

    Технические характеристики:

    • длина – 130,5 м;
    • ширина – 38 м;
    • максимальная площадь груза – 3,2 тыс. кв. м.

    Судно на ножках


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.03.2019
    Негабарит из Финляндии в Сибирь
    «РЖД Логистика» поделилась опытом перевозки негабаритного оборудования из Финляндии в Иркутскую область для одного из целлюлозно-бумажных комбинатов Группы […]
    HeavyliftЖ/д перевозкиНегабаритРЖД Логистика
    0
    21.08.2019
    Китайский негабарит для Татарстана
    «Нептумар» поделился опытом доставки морским путем двух партий крупногабаритного брейкбалкового оборудования из Китая в Санкт-Петербург. Общий объем двух […]
    ChipolbrokHeavyliftНегабаритНептумар
    0
    18.12.2019
    Судно-утюг
    Мы продолжаем серию публикаций о необычных судах. Сегодня наш рассказ – о судне-утюге, которое получило это название за […]
    исследованияисследовательское судноСудно
    0
    25.04.2019
    Почти сверхнегабарит
    «РЖД Логистика» поделилась опытом доставки негабаритного оборудования для одного из крупных отечественных производителей изделий из бетона – ООО […]
    HeavyliftЖ/д перевозкинеНегабарит
    0
    07.05.2019
    Уникальный кран прибыл в Новороссийск
    Для перевалки металлов на причале НМТП
    LiebherrКраныНегабаритНовороссийский морской торговый порт
    0
    11.10.2019
    Спуск на воду цементовоза
    12 сентября голландской на верфи Ship and Steelbuilding (SaS) в Фоксхоле состоялся спуск на воду цементовоза «Norden». Это […]
    ВидеоГолландияСпуск на водуСудно
    0
    19.12.2019
    «Окская судоверфь» заложила судно для Камчатки и Курил
    АО «Окская судоверфь» произвела закладку киля грузопассажирского судна проекта NE-020.2. Судно предназначено для обеспечения сообщения между Командорскими островами, […]
    Дальний ВостокКамчаткаКурилыОкская судоверфь
    0
    28.11.2019
    Спецфлот под спецпроект
    Опытом доставки крупногабаритного и тяжеловесного груза для проекта Tengiz поделился в ходе конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве директор […]
    Внутренние водные путиИнфраструктураКаспийское морекрупногабаритный и тяжеловесный груз
    0
    31.10.2019
    Первое судно с подводными крыльями в носовой части
    На видео ниже – «Teistin», первое в мире судно с подводными крыльями, установленными в носовой части. Смысл технологии […]
    ВидеоСудноТехнологии
    0
    27.11.2019
    Стратегический груз Barrus Projects
    Компания Barrus Projects поделилась опытом доставки крупногабаритного и тяжеловесного груза на конференции HEAVY RUSSIA-2019 в Москве. «В этом […]
    Амурский ГПЗАмурское пароходствоБаржаДальний Восток
    0
    30.04.2019
    WWO открыл Ро-Ро Академию
    Wallenius запустил цикл семинаров Ro-Ro Academy. Они посвящены специфике морских перевозок генеральных и проектных грузов на судах типа […]
    WalleniusНегабаритРо-роСеминар
    0
    26.03.2019
    Если груз ни в какие ворота не лезет
    HoeghAutoliners сделал ролик о решениях, разработанных компанией для транспортировки негабаритов – широких и длинномерных грузов, а также проектных […]
    Hoegh AutolinersВидеоНегабарит
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.12.2019 Тягачи для ВСК
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    17.12.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    16.12.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ