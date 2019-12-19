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Экспорт цветных металлов
19.12.2019

Экспорт цветных металлов


    • Российский экспорт необработанного алюминия за 10 месяцев 2019 года снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,4 млн тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт снизился на 6,9% – до 4,1 млрд долларов.

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года увеличился на 5,3% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил 573,1 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт сократился – на 2,6% до 3,4 млрд долларов.

    Необработанного никеля по итогам 10 месяцев 2019 года было вывезено на 7,6% больше, чем за тот же период в 2018 году, его объем составил 117,5 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 10,9% до 1,6 млрд долларов.

    В октябре необработанного алюминия было вывезено 162 тыс. тонн – на 51,9% меньше аналогичного уровня прошлого года и на 47% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия к уровню октября 2018 года снизились на 51,1% до 273,2 млн долларов (-47,7% к сентябрю 2019).

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам октября составил 65,2 тыс. тонн (-1,7% к октябрю 2018 и -0,9% к сентябрю 2019). В стоимостном выражении их экспорт сократился на 4,9% к октябрю 2018 (-0,4% к сентябрю 2019) – до 366 млн долларов.

    Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 15,5 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше показателя октября прошлого года (-8,3% к сентябрю 2019). В денежном выражении их экспорт также существенно вырос относительно уровня октября прошлого года – в 3,1 раза (-5,9% к сентябрю 2019) до 263,6 млн долларов.

    По данным Лондонской биржи металлов, в октябре 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,718 тыс. долларов за тонну (-15,5% к октябрю 2018 и -1,8% к сентябрю 2019), меди – 5,742 тыс. долларов за тонну (-7,6% к октябрю 2018 и -0,1% к сентябрю 2019), никеля – 17,113 тыс. долларов за тонну (+38,8% к октябрю 2018 и -3,2% к сентябрю 2019).


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