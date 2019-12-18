«Новоморснаб» будет работать на терминале «Глобал Логистикс» в Новороссийске

ООО «Новоморснаб» и ООО «Глобал Логистикс» намерены совместно развивать экспортные, импортные и транзитные перевозки на инфраструктуре ООО «Глобал Логистикс» в Новороссийске в рамках договора о стратегическом партнерстве.

«Главная цель договора — расширение долгосрочного и эффективного сотрудничества при организации перевозок по территории России и за ее пределами через порт Новороссийск. Компании намерены вдвое увеличить объемы совместных перевозок, обеспечив высокий уровень обработки внешнеторговых грузопотоков», — говорится в сообщении.

«Мы рассматриваем все варианты стратегического развития нового актива с устойчивым синергетическим эффектом. Мы возьмем все самое лучшее, что есть у нас, и у ООО «Новоморснаб». Надеемся, что сможем оптимизировать всю стоимость логистики, уменьшить транзитное время доставки, тем самым увеличив клиентскую базу», — сообщил генеральный директор ООО «ГлобалЛогистикс» Алексей Зильберберг.

«В конце ноября 2019 года ООО «Новоморснаб” был заключен договор аренды терминального комплекса, принадлежащего ООО “ГлобалЛогистикс”, пропускной способностью до 50 тысяч тонн в месяц. Технические возможности нового терминала позволяют обрабатывать грузы широкой номенклатуры, в том числе навалочные, наливные и генеральные. Долгосрочный положительный эффект от возможной консолидации двух компаний станет значимым для нас и будет способствовать росту грузопотоков, увеличению капитализации компании и созданию новых комплексных транспортно-логистических продуктов», — согласился с коллегой Генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш.

http://www.novomorsnab.ru/contacts.php