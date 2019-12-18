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грузооборот российских портов ноябрь 2019
18.12.2019

Грузооборот российских портов в ноябре снизился на 2,6%


    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в ноябре 2019 года снизился на 2,6% относительно аналогичного показателя прошлого года.

    При этом объем перевалки импортных грузов вырос на 2%, транзитных – на 5,9%. В то же время оборот каботажных и экспортных грузов снизился на 16,2% и 1,9% соответственно.

    В ноябре 2019 года через российские порты прошло 36,5 млн тонн наливных грузов, на 4% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года. Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4,7 млн тонн – на 4,7% больше, чем годом ранее.

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Навалочных грузов было обработано 16,4 млн тонн (-3,7%). Перевалка генеральных грузов сократилась на 19,8% до 4,1 млн тонн, насыпных – на 34,9% до 3,1 млн тонн. Оборот лесных грузов составил 412,8 тыс. тонн (-7,1%).

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    Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Балтийского бассейна, которые перевалили 20 млн тонн (-2,9%).

    На втором месте – порты Азово-Черноморского бассейна. В ноябре 2019 года они обработали 19,6 млн тонн грузов (-4%).

    Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна снизился на 4,6% до 16,4 млн тонн.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в ноябре этого года составил 8,7 млн тонн (+4,5%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 536,4 тыс. тонн грузов на 17,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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    грузооборот портов РФ ноябрь 2019

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