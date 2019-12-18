Еврокомиссия определится в мае

Окончательное решение по сделке южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Еврокомиссия примет к 7 мая.

После предварительного изучения сделки HHI по приобретению DSME Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что слияние корейских верфей может сделать DSME значимой конкурентной силой на рынке строительства крупнотоннажных контейнеровозов и танкеров. «Мы тщательно проанализируем, повлияет ли предстоящая сделка на конкуренцию на судостроительном рынке в ущерб европейским клиентам», – цитирует Yonhap исполнительного вице-президента по вопросам конкурентной политики Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

Европейские судоходные компании являются главными клиентами HHI и DSME и обеспечивают порядка 30 мирового спроса на грузовые суда. Еврокомиссия заявила, что сделка может значительно ослабить конкуренцию на рынке судостроения, что может привести к росту цен и снижению стимулов к инновациям. «Тем не менее, начало более детального изучения результатов сделки не предопределяет его результаты», – отметили в Еврокомиссии.

«В случае необходимости Hyundai Heavy разъяснит Еврокомиссии положительный эффект слияния», – цитирует Yonhap официального представителя HHI, который просил не раскрывать своего имени, ссылаясь на политику компании.

Напомним, в марте этого года Hyundai Heavy Industries (HHI) и Корейский банк развития (KDB) подписали официальный контракт о приобретении Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Сделку по слиянию должны одобрить антимонопольные службы Японии, Китая, Сингапур и других стран, а также Еврокомиссии. В ноябре HHI получила одобрение от Казахстана.