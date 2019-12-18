Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Еврокомиссия определится в мае
18.12.2019

Еврокомиссия определится в мае


    • Окончательное решение по сделке южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Еврокомиссия примет к 7 мая.

    После предварительного изучения сделки HHI по приобретению DSME Еврокомиссия выразила обеспокоенность тем, что слияние корейских верфей может сделать DSME значимой конкурентной силой на рынке строительства крупнотоннажных контейнеровозов и танкеров. «Мы тщательно проанализируем, повлияет ли предстоящая сделка на конкуренцию на судостроительном рынке в ущерб европейским клиентам», – цитирует Yonhap исполнительного вице-президента по вопросам конкурентной политики Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

    Европейские судоходные компании являются главными клиентами HHI и DSME и обеспечивают порядка 30 мирового спроса на грузовые суда. Еврокомиссия заявила, что сделка может значительно ослабить конкуренцию на рынке судостроения, что может привести к росту цен и снижению стимулов к инновациям. «Тем не менее, начало более детального изучения результатов сделки не предопределяет его результаты», – отметили в Еврокомиссии.

    «В случае необходимости Hyundai Heavy разъяснит Еврокомиссии положительный эффект слияния», – цитирует Yonhap официального представителя HHI, который просил не раскрывать своего имени, ссылаясь на политику компании.

    Напомним, в марте этого года Hyundai Heavy Industries (HHI) и Корейский банк развития (KDB) подписали официальный контракт о приобретении Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Сделку по слиянию должны одобрить антимонопольные службы Японии, Китая, Сингапур и других стран, а также Еврокомиссии. В ноябре HHI получила одобрение от Казахстана.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.06.2019
    Забастовки против слияния HHI и DSME
    Несмотря на продолжительные протесты рабочих акционеры Hyundai Heavy Industries (HHI) проголосовали за реорганизацию компании в преддверии слияния с […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries ЗабастовкаСлияния и поглощения
    0
    16.01.2019
    Panalpina получила предложение
    От DSV – о приобретении компании
    DSVM&APanalpinaСделка
    0
    14.02.2019
    ВТБ покупает зерновой терминал НМТП
    Банк ВТБ и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ […]
    M&AВТБНовороссийский зерновой терминалНовороссийский морской торговый порт
    0
    30.05.2019
    CMA CGM посадит CEVA в Марселе
    CMA CGM на данный момент консолидировали 99,4% акций CEVA Logistics, сообщила группа в своем стейтменте по итогам первого […]
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения
    0
    07.03.2019
    Закрыта сделка по Арктик СПГ 2
    Между «Новатэком» и Total
    TotalНОВАТЭКСделка
    0
    16.05.2019
    Maersk продолжает реорганизацию и интеграцию
    В сегменте наземных сервисов и логистики
    APM TerminalsMaerskСлияния и поглощения
    0
    15.02.2019
    Корейский банк поможет Hanjin Heavy
    Государственный Корейский банк развития (KDB) намерен помочь еще одной судостроительной компании – Hanjin Heavy Industries & Construction, испытывающей […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries БанкиЮжная Корея
    0
    30.10.2019
    Первое «да» слиянию HHI с DSME
    Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана одобрил слияние Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo […]
    Daewoo Shipbuilding Hyundai Heavy Industries верфиЕврокомиссия
    0
    09.07.2019
    «Красные Баррикады» стали частью ОСК
    В конце июня состоялись открытые торги по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ССЗ „Красные Баррикады“» (Астраханская область). Аукционный лот […]
    АстраханьКрасные БаррикадыОСКСделка
    0
    27.11.2019
    Китай объединил государственные судостроительные активы
    Две крупнейшие китайские судостроительные компании China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry (CSIC) объединились спустя 20 лет […]
    активыКитайСлияния и поглощенияСудостроение
    0
    23.08.2019
    Frontline покупает 10 танкеров
    Frontline достиг договоренности с Trafigura Maritime Logistics, дочерней структурой Trafigura Pte Ltd, и рядом аффилированных компаний о приобретении […]
    FrontlineSuezmaxTrafiguraСделка
    0
    15.05.2019
    Arctech Helsinki о сделке и о покупателях
    Сделку по покупке верфи Arctech Helsinki Shipyard Oy (AHS) планируется закрыть в мае. По информации верфи, стороны согласовали […]
    Arctech Helsinki ShipyardСделка
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.12.2019 Контейнерооборот портов Малайзии
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    17.12.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    16.12.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019
    13.12.2019 Контейнерооборот лидеров
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ