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Роттердам тестирует мобильные береговые электростанции
17.12.2019

Роттердам тестирует мобильные береговые электростанции


    • Муниципалитет города Роттердама и Администрация порта Роттердам с 13 декабря начали эксперимент по снабжению электричеством малотоннажных морских судов в порту Роттердам с береговой электростанции на Parkkade в центре Роттердама. Во время стоянки суда не будут использовать дизель-генераторы для выработки энергии на борту, что значительно снизит выбросы и уровень шума. Эксперимент продлится пять месяцев. За этот период будет протестировано пять различных энергоносителей, свои технологии обкатают пять компаний.

    Особенность электростанции на Parkkade в том, что она не стационарная, а мобильная. Это позволяет снабжать суда электроэнергией с берега там, где это удобно. Эксперимент предполагает использование различных энергоносителей – водорода, аккумуляторных батарей, биогаза, СПГ и гибридных решений, а также генератора для их преобразования в энергию. Компания JP-Energiesystemen испытает генератор водородных топливных элементов с небольшой батареей, Mobiele Stroom – биотурбину на СПГ, помещенную в 20-футовый контейнер, Aggreko Benelux – генератор на СПГ, PON Power – генератор на биодизеле и установку на солнечной батарее, а ENGIE Ventures & Integrated Solutions – гибридную систему с большой аккумуляторной установкой и двигателем на биотопливе.

    Как рассказали SeaNews в Администрации порта Роттердам, в ходе испытаний будут оценены технические возможности, коммерческая эффективность и воздействие на экологию. Будут проведены измерения выбросов и уровня шума и проведен сравнительный анализ данных.

    Стоимость первого этапа проекта составляет 500 тыс. евро. основные средства выделило правительство Нидерландов в рамках одной из экологических программ. Второй этап эксперимента, в котором будут задействованы морские суда бОльшего тоннажа, начнется в 2020 году. Его стоимость составит 1,5 млн евро.

    По расчетам DNV GL и Администрации порта Роттердам, общая потребность в электроэнергии для судов составляет 750-859 ГВт/ч, что эквивалентно энергопотреблению 200 тыс. домохозяйств. «Мобильная береговая электростанция проста в установке и экономична в использовании для речных судов и паромов», – отмечают в Администрации порта Роттердам.


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