Изменения в руководстве A.P. Moller – Maersk

A.P. Moller – Maersk объявил новый состав правления компании. Новыми членами правления стали Винсент Клерк и Генриетта Халлберг-Тюгесен. Кроме того, В.Клерк назначен на должность CEO Ocean and Logistics. Г.Халлберг-Тюгесен с 1 января 2020 года займет должность CEO Towage, Manufacturing & Others.
В.Клерк работает в Maersk Line с 1997 года, он занимал различные должности в региональных подразделениях компании – Северной Америке и Копенгагене. В 2015 году был назначен CCO Maersk.
Г.Х.Тюгесен работает в A.P. Moller – Maersk с 1994 года. Она занимала различные должности в региональных подразделениях Maersk Tankers, Maersk Oil, Maersk Logistics/Damco.
Таким образом, в состав правления A.P. Moller – Maersk входят:
- CEO A.P. Moller – Maersk Сорен Скоу;
- исполнительный вице-президент, CEO Towage, Manufacturing & Others Генриетта Халлберг Тюгесен;
- исполнительный вице-президент A.P. Moller – Maersk и CEO of Ocean and Logistics Винсент Клерк;
- исполнительный вице-президент A.P. Moller — Maersk и CEO for APM Terminals Мортен Энгельстофт;
- CFO A.P. Moller – Maersk Каролина Дибек-Хаппе.