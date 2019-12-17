Изменения в руководстве A.P. Moller – Maersk

A.P. Moller – Maersk объявил новый состав правления компании. Новыми членами правления стали Винсент Клерк и Генриетта Халлберг-Тюгесен. Кроме того, В.Клерк назначен на должность CEO Ocean and Logistics. Г.Халлберг-Тюгесен с 1 января 2020 года займет должность CEO Towage, Manufacturing & Others.

В.Клерк работает в Maersk Line с 1997 года, он занимал различные должности в региональных подразделениях компании – Северной Америке и Копенгагене. В 2015 году был назначен CCO Maersk.

Г.Х.Тюгесен работает в A.P. Moller – Maersk с 1994 года. Она занимала различные должности в региональных подразделениях Maersk Tankers, Maersk Oil, Maersk Logistics/Damco.

Таким образом, в состав правления A.P. Moller – Maersk входят: