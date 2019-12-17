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Изменения в руководстве A.P. Moller – Maersk
17.12.2019

Изменения в руководстве A.P. Moller – Maersk


    • A.P. Moller – Maersk объявил новый состав правления компании. Новыми членами правления стали Винсент Клерк и Генриетта Халлберг-Тюгесен. Кроме того, В.Клерк назначен на должность CEO Ocean and Logistics. Г.Халлберг-Тюгесен с 1 января 2020 года займет должность CEO Towage, Manufacturing & Others.

    В.Клерк работает в Maersk Line с 1997 года, он занимал различные должности в региональных подразделениях компании – Северной Америке и Копенгагене. В 2015 году был назначен CCO Maersk.

    Г.Х.Тюгесен работает в A.P. Moller – Maersk с 1994 года. Она занимала различные должности в региональных подразделениях Maersk Tankers, Maersk Oil, Maersk Logistics/Damco.

    Таким образом, в состав правления A.P. Moller – Maersk входят:

    • CEO A.P. Moller – Maersk Сорен Скоу;
    • исполнительный вице-президент, CEO Towage, Manufacturing & Others Генриетта Халлберг Тюгесен;
    • исполнительный вице-президент A.P. Moller – Maersk и CEO of Ocean and Logistics Винсент Клерк;
    • исполнительный вице-президент A.P. Moller — Maersk и CEO for APM Terminals Мортен Энгельстофт;
    • CFO A.P. Moller – Maersk Каролина Дибек-Хаппе.

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