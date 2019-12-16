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«Совфрахт» построит логистический комплекс в Севастополе
16.12.2019

«Совфрахт» построит логистический комплекс в Севастополе


    • «Совфрахт» в 2020 году в рамках концессионного соглашения с властями приступит к строительству в Севастополе логического комплекса стоимостью 14 млрд рублей.

    Как сообщается на сайте «Совфрахта», площадь комплекса составит 130 тыс. кв. м. Планируется, что что комплекс частично будет задействован для хранения невоенного имущества Минобороны, частично – для коммерческой деятельности.

    «Инвестиционное соглашение подписано. Некоторые работы сделаны: мы находимся в стадии проектирования, геодезии – идут подготовительные работы. Начать заводить технику мы должны во втором квартале 2020 года. На реализацию проекта нам дано три года с сентября 2019 года. По условиям концессионного соглашения за это время мы должны зафрахтировать, построить, сдать в эксплуатацию», – сказал глава правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

    Он уточнил, что концессионер должен на свои средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса, которые впоследствии будут переданы государству, а также объекты для коммерческой деятельности. Окончательная стоимость строительства станет понятна только после завершения проектирования и других подготовительных работ. Кроме того, будут определены возможности использования коммерческой части.

    «Окончательной идеи по использованию коммерческой части пока не сформировалось, по части использования [площадей] Минобороны есть четкое техническое задание. По коммерческой части возможна складская деятельность, деятельность по хранению и продаже нефтепродуктов. Так как есть значительная морская территория, то, когда закончим обследование, будет ясно, возможно ли выращивать устрицы и так далее», – сказал Д.Пурим.


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